СМИ узнали о росте цен на автомобили

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Цены на автомобили вырастут в 2018 году, сообщает "Коммерсант". Минпромторг предложил правительству со следующего года повысить утилизационный сбор на легковые машины на 87–125 процентов в зависимости от объема двигателя. А рост сбора на фоне роста акцизов поднимет цены на машины на 10–17 процентов, уверены эксперты.

Отечественным концернам сбор неофициально компенсируют, а по чистым импортерам мера ударит сильнее всего, причем пострадают и построившие свои заводы в России иностранные концерны, пока импортирующие часть моделей.

В компании BMW считают, что проект негативно скажется на рынке в целом, а особенно заметно это будет в текущих условиях в РФ. В автоконцерне отмечают, что рынок очень слабо растет, маржинальности для многих дилеров не хватает, а премиальный сегмент и вовсе падает.

Источник "Коммерсанта" считает, что это абсолютно неприемлемо ни с точки зрения планирования бизнеса, ни с точки зрения здравого смысла, так как рынок только сейчас начал выходить из пике, и его начинают душить, сначала анонсировав сокращение программ господдержки, затем увеличив акцизы, а теперь еще и критически индексируя утильсбор.