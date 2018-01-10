В "АвтоВАЗе" опровергли слухи о резком росте цен на Lada

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Исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу "АвтоВАЗа" Ян Птачек опроверг слухи о резком росте цен на автомобили Lada в 2018 году.

По его словам, ежегодное повышение цен, как правило, связано с инфляцией и ростом цен на материалы. "Не думаю, что в этом году цены вырастут на 15–20 процентов", – сообщает "Газета.ру".

Птачек отметил, что стратегия концерна состоит в том, чтобы каждый день бороться за конкурентоспособное позиционирование моделей по сравнению с конкурентами.

На "АвтоВАЗе" подтвердили, что все семейства автомобилей Lada с января затронуло средневзвешенное повышение цен на 2,5 процента. Об этом накануне сообщало РИА Новости.

Ранее аналитическое агентство "Автостат" выявило повышение цен на все комплектации модели XRay, за исключением Comfort. Они подорожали на 15 тысяч рублей.