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"АвтоВАЗ" повысил цены на автомобили. С 2018 года они в среднем выросли на 2,5 процента, сообщает РИА Новости.

Снижение спроса на автомобили не прогнозируется, так как все производители традиционно увеличивают цены на авто с нового года.

В сентября АвтоВАЗ запустил производство двух новых версий Lada Vesta: Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross. Стоимость первой тогда составила от 639,9 тысячи рублей за версию в комплектации Comfort, второй автомобиль стоил до 847,9 тысячи рублей.