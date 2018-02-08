Инспекторам ГИБДД запретили отстранять от вождения нетрезвых судей

08 февраля 2018, 14:37
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
МВД РФ запретило сотрудникам дорожно-патрульной службы ГИБДД отстранять от управления автомобилем судей, если те находятся в состоянии алкогольного опьянения. Соответствующие поправки опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения были внесены в пункт административного регламента, где говорится о праве инспекторов отстранять от управления транспортным средством ряд чиновников, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, и направлять их на медицинское освидетельствование. Согласно поправкам МВД, из перечня таких чиновников исключили судей.
Отмечается, что, по законодательству, судьи принадлежат к категории спецсубъектов, поэтому в их отношении предусмотрен особый порядок возбуждения дел.
Другое нововведение касается процедуры составления протокола. Теперь, составляя протокол, сотрудники ГИБДД могут пользоваться шариковыми ручками не только синего, но также черного или фиолетового цвета. Помимо этого, согласно поправкам, инспекторов лишили права добиваться в суде административного ареста для тех водителей, которые отказались предоставить сотрудникам Госавтоинспекции свою машину в чрезвычайной ситуации.
Ранее сообщалось, что в 2017 году московские водители нарушили ПДД на 5,5 миллиарда рублей. Кроме того, прошлый год стал рекордным по числу направленных приставам постановлений ГИБДД о взыскании штрафов. Добровольно было уплачено лишь 395 миллионов рублей.
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