Один человек погиб при столкновении двух иномарок в Москве

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в воскресенье вечером на юго-западе столицы. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах Москвы.

Авария произошла недалеко от дома номер 9 на Бартеневской улице. Столкнулись автомобили Nissan Teana и Opel. Два человека в Nissan оказались зажаты, в результате чего мужчина скончался, а женщину с травмами доставили в больницу. В Opel два человека получили незначительные повреждения. По предварительным данным, они находились в состоянии алкогольного опьянения.

В столичном главке МВД информагентству подтвердили факт гибели человека в ДТП на Бартеневской улице. Однако там уточнили, что в аварии пострадали 4 человека. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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