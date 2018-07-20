В аварии с микроавтобусом в Ставрополье пострадали 12 пассажиров

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В дорожной аварии с участием микроавтобуса в Ставропольском крае пострадали 12 человек. Об этом сообщает РИА Новости. Среди пострадавших трое детей.

Инцидент произошел на въезде в Минеральные Воды на 348-м километре федеральной автодороги "Кавказ". Столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz и два легковых автомобиля Ford и "Лада". Отмечается, что микроавтобус направлялся из Москвы в Баку.

Пострадавших доставили в больницы Пятигорска и Минеральных Вод.