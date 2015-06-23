Власти Москвы опубликовали список сомнительных участников аукционов

Департамент города Москвы по конкурентной политике опубликовал список компаний и физических лиц, которые регулярно участвуют в земельно-имущественных торгах города, но не делают ценовых предложений. В перечень включены семь компаний и физических лиц.

По словам руководителя департамента Геннадия Дегтева, по мере выявления компаний, которые нарушают принципы здоровой конкуренции в ходе земельно-имущественных торгов, список будет пополняться.

Среди критериев, по которым специалисты выявляют и пресекают противозаконные действия со стороны участников земельно-имущественных торгов, можно выделить, например, отказ от заключения договора компанией, выигравшей торги, или отсутствие ценовых предложений от участника аукциона.

"Третий критерий, по которому можно оказаться в списке неблагонадежных участников рынка, – нарушение существенных условий договора компаниями и физическими лицами в процессе эксплуатации объекта недвижимости", – пояснил Геннадий Дегтев.

Он добавил, что обнародование информации по компаниям – сомнительным участникам торгов направлено на защиту добросовестных инвесторов и обеспечение прозрачности конкурсных процедур.

По словам руководителя департамента, одним из важных инструментов противодействия коррупционным проявлениям стал переход на электронные торги, основанные на принципе анонимности и конфиденциальности.

"Уровень конкуренции на электронных аукционах по реализации 18 объектов нестационарной торговли составил в среднем семь участников на лот. В итоге аукционная цена превысила стартовую на 126 процентов. Для исключения возможности сговора компании, делающие ценовые предложения, были обезличены", – сказал Геннадий Дегтев.