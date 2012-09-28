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28 сентября 2012, 13:15

Политика

Количество призывников этой осенью сократят на 10% - Минобороны

На территории Новой Москвы начнут работу около 20 новых призывных комиссий. Планируется, что к 1 октября количество призывников увеличится

Минобороны России осенью этого года уменьшит количество призывников на 10%, сообщил в пятницу журналистам заместитель начальника Генштаба вооруженных сил РФ генерал-полковник Василий Смирнов.

"Осенью 2012 года в период с 1 октября по 31 декабря мы планируем призвать 140 100 человек", - приводит РИА Новости слова Смирнова.

Весной этого года в армию были призваны 155 570 новобранцев.

Смирнов пояснил, что уменьшение количества призывников связано с желанием Минобороны улучшить качество призывного контингента. Он добавил, что по итогам призывной кампании весны-лета 2012 года лучшие результаты показали Татарстан, Бурятия, Карелия и Башкортостан.

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