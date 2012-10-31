В рамках конкурса на "Винзаводе" создают проекты мобильных офисов

31 октября 2012, 15:18
В ЦСИ "Винзавод" размышляют о том, как изменится современная офисная среда через десятки лет. С 29 октября по 10 февраля принимаются заявки на конкурс "Офис с собой". В проекте могут участвовать молодые архитекторы и дизайнеры.
Студентам, а также работающим специалистам предложили разработать собственную концепцию мобильного офиса любого назначения.
Как отметают организаторы проекта, офисная жизнь меняется со временем. И если раньше люди не могли представить, что когда-то откажутся от печатных машинок, то уже сегодня у каждого есть компьютер. Приобретая новые качества должен поменяться и сам офис.
Эти изменения, нашедшие отражение в новых тенденциях оформления пространства, должны уловить конкурсанты.
Обязательным условием участия является не менее десяти иллюстраций проекта и описание творческого замысла. К рассмотрению принимаются фотографии, эскизы и макеты проектов.
Добавим, что в рамках конкурса будут проводиться мастер-классы, лекции и экскурсии, на которые приглашены известные международные мастера.
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