Цена 1 кв. м коммерческой недвижимости достигнет 5 тысяч долларов

Цена одного квадратного метра коммерческой недвижимости в Москве до конца 2013 года может вырасти до пяти тысяч долларов.

В свою очередь аренда в пределах Садового кольца в сегменте "стрит-ритейл" (в сегменте торговых помещений, имеющих отдельный вход и собственные витрины) может достигнуть 2,24 тысяч долларов за квадратный метр, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя совета директоров группы компаний RRG Дениса Колокольникова.

Эксперт добавил, что фактический рост арендной ставки в пределах Садового кольца в первом полугодии 2012 года составил 7%, ставка выросла до 2,112 тысячи долларов за квадратный метр.

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