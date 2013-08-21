Создатели Mr. Freeman расскажут о работе над анимационным персонажем

Mr. Freeman. Фото: moscowfilmschool.ru

22 августа в рамках летнего практикума "Киноизнанка" в Московской школе кино расскажут об анимационном персонаже Mr. Freeman, чьи видеоролики в интернете посмотрели уже несколько миллионов человек. Примечательно, что поначалу его создатели держались в секрете.

Первая серия появилась в сети 21 сентября 2009 года, в одном из кадров которой была зашифрована дата 21.12.12. Именно в этот день стало известно, кто работал над персонажем. Автором оказалась российская анимационная студия ToonBox.

На мероприятии выступят руководитель студии Павел Мунтян, а также создатель персонажа Владимир Пономарев. Они расскажут о работе над Mr. Freeman, о развитии проекта и о том, кто на самом деле писал текст персонажу.

Анимационная студия Toonbox, основанная в 2008 году, создает мультсериалы и прикладную анимацию, а также выпускает авторские фильмы.

Для участия во встрече необходима предварительная регистрация.

Начало мероприятия – в 19:00, вход свободный.