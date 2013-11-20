В ЮЗАО полицейские изъяли более 760 бутылок поддельного алкоголя

В продуктовом магазине на улице Миклухо-Маклая сотрудниками столичной полиции был выявлен факт несанкционированной торговли алкоголем. В ходе спецоперации было изъято более 760 бутылок спиротсодержащей продукции, сообщает в среду пресс-служба столичного главка МВД России.

Было установлено, что торговое заведение осуществляло торговлю алкоголем без лицензии на него.

По данному факту в отношении продавца магазина составлен административный протокол по статье "Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также пива и напитков, изготавливаемых на его основе", говорится в сообщении пресс-службы.