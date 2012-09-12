Число курящих и пьющих россиян должно снизиться - Минздрав

По оценкам Министерства здравоохранения РФ, к 2020 году число курильщиков в стране должно снизиться на 10-15 процентов, а число потребляющих алкоголь - на треть.

По мнению чиновников, интерес россиян к этим вредным привычкам должен значительно уменьшиться после принятия законодательных норм, ограничивающих потребление табака, рекламу и продажу алкоголя.

"Распространенность курения в России составляет 39 процентов, - рассказал главный специалист Минздрава РФ по профилактической медицине Сергей Бойцов. - В соответствии с рекомендациями ВОЗ, этот показатель должен быть снижен до 25-30 процентов".

Бойцов пояснил, что рекомендации ВОЗ относятся к 2025 году. Однако с учетом высокого уровня потребления табака в России Минздрав намерен достичь указанного снижения к 2020 году, сообщает ИТАР-ТАСС.

Если говорить о потреблении алкоголя, в России в год на душу населения приходится 13,5-14 литров спирта. Как отметил Бойцов, к 2020 году этот показатель должен составлять не больше 10 литров спирта в год.

Также специалист Минздрава указал, что в западных странах из всего потребления алкоголя 20 процентов приходится на крепкие напитки. При этом в России на крепкий алкоголь приходится 60 процентов. "Этот вопрос нам тоже нужно решать", - сказал Бойцов.

Специалист большие надежды возлагает не только на нормативные документы, но и на социально-экономические меры. Бойцов считает, что необходимо реализовать в стране условия для здорового образа жизни. Это возможность покупать продукты для здорового питания, заниматься спортом в шаговой доступности от дома и наличие информации о том, как сохранить здоровье.