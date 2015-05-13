Форма поиска по сайту

13 мая 2015, 19:36

Экономика

Около 1,5 млн человек могут стать участниками акции "Ночь в музее"

Около 1,5 миллиона человек могут стать участниками акции "Ночь в музее", передает телеканал "Москва 24".

Такие оценки дали в столичном департаменте культуры. Мероприятие пройдет в столице в девятый раз с 16 на 17 мая. В этом году свои двери для посетителей ночью откроют более 250 различных учреждений, .

"В акции "Ночь в музее" будут участвовать не только музеи, но и парки, клубы, а также театральные коллективы", - пояснил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

акции Ночь в музее Александр Кибовский

