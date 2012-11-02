Столичные власти не видят оснований для отмены "Русского марша"

Столичная администрация не имеет оснований для переноса даты или запрета "Русского марша" 4 ноября по просьбе Федерации мигрантов России. Демонстрация проходит в Москве уже не первый год, формат мероприятия соответствует федеральному законодательству и отвечает требованиям, которые предъявляются к подобным акциям.

Напомним, ранее мигранты, проживающие в России, попросили столичного градоначальника Сергея Собянина отменить "Русский марш" или хотя бы изменить дату проведения этого шествия.

"Мы следим, чтобы маршрут был удален от места проживания людей и не наносил ущерб организации дорожного движения. Мы выбираем маршрут, который можно временно исключить из транспортного потока либо предлагаем организаторам отказаться от проведения акции на улично-дорожной сети", - заявил РИА Новости глава столичного департамента региональной безопасности Алексей Майоров.

Городские власти предупредили организаторов марша, что любые нарушения будут пресекаться вплоть до прекращения мероприятия, все лозунги и наглядная агитация должны соответствовать законодательству.

Шествие националистов "Русский марш" запланировано на 4 ноября, праздничный День народного единства. Мэрия согласовала сразу две заявки на проведение "Русского марша" - в Люблино и в центре столицы на Крымской набережной. Позднее организаторы акции изменили планы и решили провести только одно шествие - в центре города. Планируется, что в шествии примут участие около 10 тысяч человек.

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