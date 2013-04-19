Спектакль театра имени Сац получил специальную премию "Золотой маски"

Георгий Исаакян с "Золотой маской". Фото: Театр им. Наталии Сац

Спектакль "Игра о душе и теле" Детского музыкального театра имени Наталии Сац получил специальную премию "Золотой маски". В постановке художественного руководителя театра Георгия Исаакяна старинная опера превратилась в актуальный спектакль.

Опера итальянского композитора Эмилио Кавальери "Игра о душе и теле" написана в 1600 году. Это история о жизни человека от рождения до смерти с участием множества аллегорических персонажей: Благоразумия, Наслаждения, Времени, Мира и Ангелов. Авторы спектакля убеждены, что с юным поколением очень важно говорить на темы добра и зла, милосердия и черствости, греха и прощения.

Напомним, торжественное вручение наград XIX национальной театральной премии "Золотая маска" прошло в столичном Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко 16 апреля.

Премия "Золотая Маска" учреждена в 1994 году Союзом театральных деятелей России. Лучшие театральные работы из года в год выбирают члены жюри: актеры, режиссеры, дирижеры и хореографы.