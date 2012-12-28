Коворкинг-центр "Клуб Нагатино" открыт на юге Москвы

На юге Москвы открыт новый коворкинг-центр "Клуб Нагатино". В нем работники, оставаясь независимыми и свободными, могут использовать общее пространство для своей деятельности.

Планируется, что он станет полноценной фабрикой молодых предпринимателей.

"Проект «Москва: Коворкинг 2.0» — это новые возможности для развития малого бизнеса города Москвы. Цель проекта - создание благоприятных условий для работы независимых профессионалов и для развития новых бизнесов в реальном секторе экономики. Даже шире - это первый в России опыт создания социально-культурных офисных центров нового формата для молодых специалистов", – сообщает пресс-служба департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы.

В тексте отмечается, что половина рабочих мест (около 50) были сданы в аренду прямо в день открытия.

В 2013 году планируется начать реализацию второй очереди строительства коворкинга на 350 рабочих мест. Проект будет реализован на третьем этаже того же здания и займет свыше 1,5 тысяч квадратных метров.

Коворкинг-центры набирают популярность в столице. В настоящее время коворкинг-центр открыт на Павелецком вокзале. В нем за 600 рублей в день человек может получить в распоряжение индивидуальное рабочее место. В скором времени аналогичный офис планируется создать и на Савеловском вокзале.