20 марта 2013, 15:59Город
Масленица на колесах: как прошло гуляние в районе Южное Чертаново
Читательницу M24.ru Ларису интересует репортаж канала "Москва 24" о прошедших масленичных гуляниях на улице Днепропетровская в районе Южное Чертаново.
"Подскажите, где я могу найти репортаж со съемкой Масленичного праздника, организованного 11 марта в районе Южное Чертаново".
Ответ Сетевого издания М24.ru
Добрый день, Лариса!
Репортаж о прошедших масленичных гуляниях вы можете посмотреть здесь.
