20 марта 2013, 15:59

Город

Масленица на колесах: как прошло гуляние в районе Южное Чертаново

Читательницу M24.ru Ларису интересует репортаж канала "Москва 24" о прошедших масленичных гуляниях на улице Днепропетровская в районе Южное Чертаново.

"Подскажите, где я могу найти репортаж со съемкой Масленичного праздника, организованного 11 марта в районе Южное Чертаново".

Ответ Сетевого издания М24.ru

Добрый день, Лариса!

Репортаж о прошедших масленичных гуляниях вы можете посмотреть здесь.

Сюжет: М24.ru отвечает на вопросы читателей
