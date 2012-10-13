На юге Москвы двое злоумышленников ограбили бизнесмена

На юге Москвы произошло вооруженное ограбление. Двое преступников напали на генерального директора коммерческой фирмы и отобрали у него около миллиона рублей.

Преступление было совершено на пересечении Сумского проезда и Варшавского шоссе в пятницу. Двое неизвестных подошли к остановившемуся автомобилю Nissan, за рулем которого находился коммерсант, разбили боковое стекло и направили на водителя пистолет, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Бизнесмен вынужден был отдать грабителям сумку, в которой находились миллион рублей и его личные документы.

Нападавшие скрылись с места преступления на BMW. Ведется розыск злоумышленников.

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