Горожан напугали военные самолеты, летевшие в Жуковский

06 августа 2012, 16:20
Жители Москвы 6 августа наблюдали над городом военные истребители. Самолеты летели в Жуковский для подготовки к авиационному празднику, посвященному 100-летию создания ВВС России.
Однако не все горожане были осведомлены о предстоящем авиашоу. Поэтому вид военных самолетов вызвал у них тревогу. Так, один из читателей сообщил о 7 истребителях, пролетавших над Южным округом. По наблюдениям другой читательницы, в округе над улицей Кантемировская пролетали 3 самолета.
"Из них 2 летели рядом друг с другом, а еще 1 самолет летел чуть ниже них. Самолеты были вытянутой формы, длинные-длинные и белого цвета, они очень напоминали военные истребители", - сообщила она.
По словам читательницы, самолеты они прямо над домами и при этом сильно шумели. "Они летели так низко, что их можно было рассмотреть, гул был такой силы, что дрожали окна в самом прямом смысле слова", - сообщает она.
По ее словам, это произошло почти ровно в 2 часа дня, и после случившегося жители не сразу пришли в себя: стихли даже дети на площадке и птицы. "Через 20 минут потихоньку все стало приходить вокруг в свое обычное состояние", - отметила читательница.
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