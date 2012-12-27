Пассажиров Внуково 31 декабря угостят шампанским

Пассажирам аэропорта Внуково в канун Нового года нальют в бокалы шампанское. Кроме того, ожидающих рейсов поздравят по громкой связи.

Для создания праздничной атмосферы терминалы украсят хвойными деревьями, елочными игрушками и гирляндами. Световые панно также можно увидеть на фасадах служебных зданий.

В комнате матери и ребенка для самых маленьких путешественников установят елку, украшенную небьющимися игрушками.

"Красочная иллюминация, плакаты и растяжки с поздравлениями, большие надувные фигуры снеговиков и Деда Мороза расположены во всех зонах аэровокзала: от стоек регистрации до посадочных галерей", - сообщили в пресс-службе аэропорта.