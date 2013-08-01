Пассажиры Внуково заплатят 220 миллионов рублей штрафов

Во Внуково прошла акция "Узнай свою задолженность"

С 22 по 26 июля в аэропорту Внуково прошла акция ФНС "Узнай свою задолженность", в рамках которой были сформированы квитанции на оплату налогов на сумму в 220 миллионов рублей.

По сообщению пресс-службы управления налоговой службы по Москве, сотрудники ФНС консультировали пассажиров в терминале "А" аэропорта.

Всего во время акции с помощью интернета было распечатано около 25 тысяч платежных документов, консультации получили около 500 человек.

Еще до начала акции налоговая служба объявляла, что дело это добровольное, взыскивать задолженность в принудительном порядке в ходе акции судебные приставы не будут.