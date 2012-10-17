"Вечерняя Москва": Путин поручил сократить пенсионный стаж до 35 лет

Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения по сокращению стажа для выхода на пенсию с запланированных 40 лет как минимум до 35. Такое поручение глава государства дал на встрече с вице-премьером по социальным вопросам Ольгой Голодец, пишет издание "Вечерняя Москва".

"Если с 20 лет человек начинает работать, то далеко не во всех вузах учеба засчитывается в стаж, а там, где засчитывается, не всегда молодежь оканчивает вуз в 20 лет", - указал Путин.

По факту это означает увеличение пенсионного возраста. "Просил бы вместе с коллегами подумать над тем, как этот нормативный стаж с 40 лет сократить как минимум до 35, то есть убрать из этих 40 лет минимум 5 лет", — сказал президент.