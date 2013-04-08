Главной строевой песне России установят памятник

Памятник маршу "Прощание славянки" и ее автору Василию Агапкину планируют установить российские власти. Об этом сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.

Однако, как пишет агентство "Интерфакс", он не уточнил, где и когда будет поставлен монумент.

Мединский отметил важность "Прощания славянки" для россиян. По его словам, это не только главный военный марш нашей страны, но и песня, которая связала не одно поколение.

Напомним, марш "Прощание славянки" был написан в 1912-1913 годах штаб-трубачом 7-го запасного кавалерийского полка Василием Агапкиным под впечатлением от событий Первой Балканской войны. Песня приобрела огромную популярность во времена Первой мировой войны. Это был не только парадный марш, но и строевая песня.

На военном параде в честь 24-й годовщины Октябрьской революции, прошедшем на Красной площади 7 ноября 1941 года во время Московской битвы, сводным военным оркестром дирижировал автор марша В. Агапкин.

В настоящее время песня исполняется на парадах, в военных училищах и на различных торжественных военных мероприятиях.