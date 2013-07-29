На ВДНХ запустят небесные фонарики и станцуют ламбаду

Фото: 2do2go.ru

В субботу, 3 августа, на ВДНХ пройдет фестиваль "Позволь мечтам подняться в небо", где запланировано множество конкурсов и розыгрышей, танцы и массовый запуск небесных фонариков.

По словам организаторов, гостей ждут стена поздравлений, воздушные шары, мыльные пузыри, конкурс на лучший самодельный подарок, ламбада и тройной запуск небесных фонариков. Специальные призы получат те, кто принесет на мероприятие барабаны, сообщает Интерактивная афиша Москвы 2do2go.ru.

Фестиваль начнется в 19.00. Место проведения: Ростокинский акведук, ВДНХ.