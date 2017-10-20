Порошенко обвинил организаторов митинга в Киеве в жажде крови‍

20 октября 2017, 18:54
Фото: ТАСС/пресс-служба президента Украины/Михаил Палинчак
Президент Украины Петр Порошенко обвинил организаторов акций протеста у здания Верховной рады в Киеве в попытке дестабилизировать ситуацию в стране. По его мнению, выдвинутые протестующими требования служили лишь "дымовой завесой".
Порошенко уточнил, что формальные требования участников митинга полностью совпадают с инициативами президента как в части антикоррупционного судопроизводства, так и в части депутатской неприкосновенности, передает "Интерфакс".
Также президент Украины отметил действия правоохранительных органов, которым удалось сорвать попытки купить оружие и найти склады с оружием и взрывчаткой. По мнению Порошенко, организаторам акции нужны были не изменения, "им нужна была кровь".
Акция протеста перед украинским парламентом, которая получила название "Большая политическая реформа", началась 17 октября. Организаторами выступили различные политические силы страны, включая экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Протестующие требовали отставки президента, изменения избирательного законодательства, отмены депутатской неприкосновенности и создания антикоррупционных судов.
В течение последующих дней регулярно сообщалось о столкновениях между манифестантами, которые успели разбить на площади палаточный лагерь, и полицией. Правоохранители использовали слезоточивый газ.
Порошенко отказался встречаться с митингующими у здания Верховной рады. Президента Украины не устроил состав делегации.
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