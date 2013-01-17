Сигареты меняли на конфеты в рамках акции "Некурящий Арбат"

Акция "Некурящий Арбат" прошла в центре Москвы

На Старом Арбате борцы за здоровый образ жизни провели акцию "Некурящий Арбат". Активисты раздавали прохожим конфеты в обмен на сигареты.

По словам организаторов, таким образом они хотят поддержать инициативу о запрете курения на улицах.

Как сообщал M24.RU, ранее с идеей сделать Старый Арбат улицей без курения, как это было в СССР, выступили муниципальные депутаты.

Между тем, с 2015 года вступит в силу закон, запрещающий курение в общественных местах.

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