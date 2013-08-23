Жоао Карлос переходит из "Анжи" в московский "Спартак"

Центральный защитник Жоао Карлос заключил контракт с московским "Спартаком". Бразилец будет выступать под 55-м номером, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

В четверг вечером он проведет первую тренировку в Тарасовке и в ближайшее время будет включен в заявку "Спартака".

"Я ни на секунду не сомневался, что хочу именно в "Спартак" и никуда больше. Это самый большой российский клуб, с огромной армией болельщиков и великой историей. Рад, что становлюсь частью великой истории, частью спартаковской семьи", - сказал футболист.

Жоао Карлос родился 1 января 1982 года в Рио-де-Жанейро. Он является воспитанником бразильского клуба "Васку да Гама", где в 2001 году начал профессиональную карьеру. Через год футболист переехал в Европу, где выступал за болгарский ЦСКА, потом за бельгийский "Локерен" и бельгийский "Генк".



В 2011 году Жоао Карлос перешел в махачкалинский "Анжи", за который провел 51 матч и забил 3 мяча.