01 мая 2013, 22:22Спорт
"Спартак" подписал контракт с защитником Дероном Куинтом
Хоккейный "Спартак" усилился защитником Дероном Куинтом, ранее выступавшим за челябинский "Трактор". Соглашение рассчитано на два года.
Куинт стал одним из ключевых игроков в недавно завершившемся розыгрыше Кубка Гагарина, сообщается на официальном сайте "Спартака".
Защитник выиграл с "Трактором" серебро и бронзу чемпионата КХЛ. До переезда в Россию Куинт выступал за "Виннипег", "Финикс", "Нью-Джерси", "Коламбус", "Чикаго" и "Нью-Йорк Айлендерс".
В "Спартаке" Куинту предстоит провести два года.
Отметим, что прошедший сезон сложился неудачно для "красно-белых", которые за несколько матчей до конца регулярного чемпионата лишились шансов на выход в плей-офф.
