01 мая 2013, 22:22

Спорт

"Спартак" подписал контракт с защитником Дероном Куинтом

Хоккейный "Спартак" усилился защитником Дероном Куинтом, ранее выступавшим за челябинский "Трактор". Соглашение рассчитано на два года.

Куинт стал одним из ключевых игроков в недавно завершившемся розыгрыше Кубка Гагарина, сообщается на официальном сайте "Спартака".

Защитник выиграл с "Трактором" серебро и бронзу чемпионата КХЛ. До переезда в Россию Куинт выступал за "Виннипег", "Финикс", "Нью-Джерси", "Коламбус", "Чикаго" и "Нью-Йорк Айлендерс".

В "Спартаке" Куинту предстоит провести два года.

Отметим, что прошедший сезон сложился неудачно для "красно-белых", которые за несколько матчей до конца регулярного чемпионата лишились шансов на выход в плей-офф.

