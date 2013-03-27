Форма поиска по сайту

27 марта 2013, 09:22

Политика

Сайт Совета Федерации снова заработал

Сегодня начинает работу официальный сайт Совета Федерации

Сегодня, 27 марта, начинает работу официальный сайт Совета Федерации. От предыдущего он отличается интерактивностью - там появился блок обсуждений, где каждый пользователь может оставить комментарий к любому законопроекту.

Одно из нововведений - возможность совершить виртуальную экскурсию по зданию Совфеда на Большой Дмитровке. Любой пользователь может побывать в режиме онлайн в зале заседаний, в парадных и фойе. Также созданы мобильная версия сайта и специальная - для слабовидящих людей.

Совет Федерации

