Сайт Совета Федерации снова заработал

Сегодня начинает работу официальный сайт Совета Федерации

Сегодня, 27 марта, начинает работу официальный сайт Совета Федерации. От предыдущего он отличается интерактивностью - там появился блок обсуждений, где каждый пользователь может оставить комментарий к любому законопроекту.

Одно из нововведений - возможность совершить виртуальную экскурсию по зданию на Большой Дмитровке. Любой пользователь может побывать в режиме онлайн в зале заседаний Совета палаты, в парадных и фойе здания . Также созданы мобильная версия сайта и специальная - для слабовидящих людей..

