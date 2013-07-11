Шереметьево опровергло информацию о фальшивых банкоматах в аэропорту

Международный аэропорт Шереметьево опроверг информацию о фальшивых банкоматах в аэропорту. Такая информация была опубликована несколько дней назад в ряде российских СМИ.

В пресс-службе аэропорта заявили, что площади и терминалы Шереметьево находятся под постоянным контролем, и фактов несанкционированной установки банкоматов не зафиксировано.

"Внести и тем более установить в терминалах аэропорта банкомат без согласования с ответственными службами невозможно", - подчеркивается в пресс-релизе.