Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 июля 2013, 17:13

Транспорт

Шереметьево опровергло информацию о фальшивых банкоматах в аэропорту

Международный аэропорт Шереметьево опроверг информацию о фальшивых банкоматах в аэропорту. Такая информация была опубликована несколько дней назад в ряде российских СМИ.

В пресс-службе аэропорта заявили, что площади и терминалы Шереметьево находятся под постоянным контролем, и фактов несанкционированной установки банкоматов не зафиксировано.

"Внести и тем более установить в терминалах аэропорта банкомат без согласования с ответственными службами невозможно", - подчеркивается в пресс-релизе.

Сайты по теме


Шереметьево банкоматы авиа и аэропорты

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика