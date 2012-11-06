Шойгу занял место Сердюкова в Совете безопасности России

Президент России Владимир Путин своим указом исключил из состава Совета безопасности России экс-министра обороны Анатолия Сердюкова, введя вместо него Сергея Шойгу.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Сердюков будет выведен из состава всех органов, в которые он входил по должности. "Там произойдет ротация", - цитирует пресс-секретаря "Интерфакс".

Напомним, 6 ноября Путин отправил Сердюкова в отставку с формулировкой "за коррупционное поведение".

Ранее Следственный комитет возбудил пять уголовных дел по фактам мошенничества в компании "Оборонсервис", подконтрольной Министерству обороны. После обнародования результатов расследования появилась информация о том, что министр обороны проходит по делу "Оборонсервиса" в качестве свидетеля.