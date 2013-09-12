РЖД вводит дополнительные рейсы поезда "Сапсан" 21 и 22 сентября

21 и 22 сентября между двумя столицами будет курсировать дополнительный поезд "Сапсан". Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

21 сентября "Сапсан" №159 отправится из Санкт-Петербурга в 13.15 и прибудет в столицу в 17.45 (он проследует с остановками "Чудово", "Бологое", "Вышний Волочек" и Тверь). На следующий день, 22 сентября, в 7 утра "Сапсан" отправится из Москвы в Питер и прибудет в северную столицу в 11.00 (остановки: Тверь и "Чудово").

Продажа билетов на указанные рейсы поездов "Сапсан" открыта.

Также сообщается, что одного из пассажиров 16 сентября на Ленинградском вокзале будет ждать подарок от РЖД: глава компании Владимир Якунин лично поздравит обладателя 10-миллионного билета, вручит ему подарок и памятный сертификат. Обладатель юбилейного билета совершит поездку из Москвы в Петербург 16 сентября.