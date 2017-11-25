На Арбате установят памятник погибшим журналистам

Владислав Листьев. Фото: ТАСС/Николай Малышев

Памятник погибшим российским журналистам появится в Москве, передает ТАСС. Памятник установят на Арбате сообщил 25 ноября глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев.

По его словам, организация получила все разрешения и собирается провести художественный конкурс. Памятник посвящен всем журналистам, которые были убиты в течение последних 20-25 лет, сказал глава СЖМ.

Гусев призвал к тщательному расследованию убийств журналистов. Он напомнил, что убийцы Владислава Листьева и Дмитрия Холодова до сих пор не найдены.