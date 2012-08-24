Газета "Спорт-Экспресс" продана

Генеральный директор Иван Рубин продал свою часть акций ЗАО "Спорт-Экспресс". В скором времени у издания появится новый владелец. В настоящее время угроз приостановки выхода газеты больше нет.

"Журналисты удовлетворены этим, поскольку надеются, что при новом генеральном директоре появится стабильность", – передает "Интерфакс" слова ответственного секретаря газеты Максима Максимова.

Напомним, в середине августа около 50 журналистов "Спорт-Экспресса" приняли решение приостановить работу над газетой, поскольку коллективу несколько месяцев не выплачивали заработную плату.

Газета "Спорт-Экспресс" выпускается тиражом около 600 000 экземпляров в 32 городах мира. Среди них - Москва, Нью-Йорк, Рига, Минск и Киев.