Фото: читатель M24.RU

Жители севера Москвы жалуются на отсутствие освещения в переходе под Дмитровским путепроводом.

"На севере Москвы под Дмитровским путепроводом напротив улицы Лиственничная аллея находится пешеходный переход, в котором полностью отсутствует освещение, хоть этим переходом пользуются студенты близлежащих университетов (МГАУ им Горячкина и ТСХА), также там находится ж/п платформа "Петровско-Разумовская", с которой приезжающим пассажирам приходится идти в темноте к метро", – пишет читатель М24.RU Павел.

Он отмечает, что уже обращался в "Моссвет" и на "Горячую линию" ОАТИ, но решения проблемы не последовало.

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