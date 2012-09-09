Россия увеличит долю стран АТР в сфере внешней торговли

На итоговой конференции саммита АТЭС президент РФ Владимир Путин заявил о намерении страны увеличить торгово-экономическое сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

В России уже сейчас полным ходом развивают инфраструктуру для дальнейшего расширения торговли в соответствующем направлении, информирует РИА Новости.

Так, возрастает пропускная способность Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, ведутся работы по модернизации портов на Дальнем Востоке, успешно развивается гидроэлектроэнергетика.

"В объеме торгового оборота доля Евросоюза составляет 51%. С АТР – 24%. По мере экономического роста потенциала Азиатско-Тихоокеанского региона объем российской торговли в этом направлении будет увеличиваться ", - подчеркнул Путин.

Также глава РФ предложил использовать российский транзитный потенциал для формирования более коротких и выгодных путей сообщения между АТР и Европой. Данные маршруты, по которыми планируют доставлять грузы, должны пролегать по континентальной части России и по Северному морскому пути.