Брошенные во дворе машины: куда обращаться

Читательница M24.ru Анна интересуется, как избавиться от брошенного во дворе автомобиля.

"Живу на улице Раменки, дом 12. На въезде, во дворе с прошлого года стоит автомобиль, хозяину которого, он видимо не нужен. Автомобиль стоит очень не удобно, мешает нормальному въезду и выезду живущих в доме людей", - пишет читательница.

Ответ Сетевого издания М24.ru

Добрый день, Анна!

Для того чтобы убрать со двора брошенный автомобиль, необходимо обратиться в управу района или в отдел оперативного контроля административно-технической инспекции. Оставить жалобу можно на сайте ОАТИ в разделе "Обратная связь", а также по телефону 8(499)264-96-81. Кроме того, сообщения о бесхозных машинах принимают на портале "Дороги Москвы".

Более подробную информацию вы так же можете посмотреть здесь.

