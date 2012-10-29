Пресс-службы РПЦ будут меньше комментировать события

Русская православная церковь, по сообщению главы Синодального информационного отдела Московского патриархата Владимира Лейгоды, должна уйти с "реагирующей позиции" и создавать положительные информационные поводы.

Мы очень часто сталкиваемся сегодня с тем, что нас почти ежедневно заставляют реагировать на какие-то внешние раздражители: то авария какая-то, то слухи какие-то комментировать... Такая позиция (реагирующая) - проигрышная, потому что ты всегда второй" – Легойда.

Как сообщает РИА Новости, глава Синодального информационного совета призвал активно взаимодействовать со светскими журналистами и создавать с ними единое информационное пространство.