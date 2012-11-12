12 ноября 2012, 17:35Происшествия
Защита Толоконниковой подала в суд ходатайство об отсрочке наказания
Ходатайство об отсрочке наказания участнице Pussy Riot Надежде Толоконниковой, осужденной на два года за хулиганство в храме Христа Спасителя, поступило в Зубово-Полянский суд Мордовии.
Ходатайство направлено в колонию, где отбывает наказание Толоконникова, с тем чтобы там написали характеристику на осужденную и заключение о целесообразности отсрочки, передает РИА Новости.
Письмо может идти в колонию до 10 дней - в зависимости от работы почты.
Ранее сообщалось, что Толоконникова вышла в колонии на работу – сейчас она осваивает профессию швеи.