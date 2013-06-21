Астахов требует возбудить дело против руководства Битцевского парка

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Павел Астахов обратился в СУ СК РФ с требованием возбудить дело против администрации Битцевского парка, где 2-летний ребенок погиб после того, как на него упало дерево. Астахов считает, что руководство парка виновно в халатности.

"Уполномоченный обратился к руководителю СУ СК РФ по Москве - возбудить уголовное дело в отношении администрации Битцевского парка за гибель малыша", - написано в Twitter Астахова.

По мнению Астахова, администрация должна понести ответственность за случившееся. "Администрация парка обязана нести ответственность за своевременную вырубку сухих и больных деревьев. На это выделяются средства и обязывает закон. Следствие должно разобраться и установить виновника трагедии. Городской парк должен быть безопасным для детей", - сообщил уполномоченный.

Напомним, двухлетний ребенок погиб сегодня утром на юге столицы - на него упало сухое дерево.