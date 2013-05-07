В Москве прошла воздушная репетиция парада Победы

Читатель Дмитрий рассказал сетевому изданию M24.ru о начале воздушной репетиции Парада Победы в Зеленограде.

Воздушная репетиция Парада Великой Победы

"Воздушная репетиция парада 9 мая в городе Зеленоград",- подписал видеоролик читатель M24.ru Дмитрий.

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