На ОТР появятся музыкальные и социальные программы

В новом сезоне Общественное телевидение России запустит ряд новых проектов. Среди них воскресное интервью, музыкальные программы, программы социальной направленности, сообщил главный продюсер телеканала Станислав Архипов.

"Кардинально измениться мы не сможем - нам всего 4 месяца. Но определенные изменения все-таки произойдут", - приводит слова Станислава Архипова РИА Новости.

По его словам, изменения затронут и программы рубрики "Большая наука". Он также отметил, что с октября по пятницам канал станет более развлекательным.

Главный продюсер ОТР рассказал, что музыкальные программы будут похожи "на старый добрый "Шире круг". Кроме того, может появиться так называемое региональное интервью - со значимым для того или иного региона России человека, который презентует место, где он жил или живет, работает; и воскресное интервью - с человеком недели.