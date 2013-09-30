Форма поиска по сайту

30 сентября 2013, 16:49

Культура

Директор ММАМ стала лауреатом международной премии в области искусства

Директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова стала лауреатом международной премии Montblanc de la Culture Arts Patronage 2013. Награда за вклад в развитие культуры присуждается художникам и деятелям искусства по всему миру.

Лауреату премии положено 15 тысяч евро, которые можно потратить на финансирование проекта на выбор, сообщает РИА Новости.

Добавим, что в числе лауреатов также оказались художница Йоко Оно, основательница Хьюстонского музея Доминик де Менил и дирижер Саймон Рэттл.

Награда вручается в 12 странах. Московская церемония состоится 30 сентября в Мультимедиа арт музее.

Мультимедиа Арт Музей премии Ольга Свиблова лауреаты

