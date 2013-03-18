В Москве ждут сильное половодье: воды будет на треть больше нормы

"Мосводоканал" готовится к весеннему половодью. По расчетам экспертов, в этом году приток воды составит 310 – 410 миллионов кубометров, что на 30 процентов больше нормы. "Большая вода" придет в столицу в конце марта – начале апреля.

В настоящее время проводится понижение уровня воды Москворецких водохранилищ. На сегодня их емкость составляет около 380 миллионов кубометров, ее планируется увеличить 430 миллионов кубометров. Это позволит принять всю талую воду и оставить резерв на случай осадков.

На гидроузлах уже созданы специальные комиссии, которые проверяют надежность оборудования и взаимодействуют с чиновниками, органами технического надзора и МЧС. Все гидротехнические сооружения готовы к пропуску половодья, сообщает пресс-служба "Мосводоканала". Кроме того, были проверены животноводческие и птицеводческие хозяйства, отходы которых могут попасть в водные объекты питьевого назначения.

Подготовлены к весне и все без исключения станции "Мосводоканала". Специалисты усилили контроль за качеством воды, ее дополнительно обрабатывают активированным углем для предотвращения загрязнения сельскохозяйственными удобрениями с полей.