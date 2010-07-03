Мослекторий покажет лекцию о взаимодействии рекламы и литературы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

22 июля в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" состоится лекция на тему: "Взаимодействие рекламы и литературы".

Кому-то реклама нравится, кого-то она раздражает. Но нельзя не признать, что реклама уже давно стала неотъемлемой частью нашей жизни, она также успела войти и в литературный процесс. Порой мы даже не знаем, где заканчивается литература и начинается реклама. В чем отличие рекламы от реалии? Можно ли считать хитростью использование литературы в рекламе? Ответит на эти вопросы, а также расскажет о самых интересных рекламных ходах в истории литературы кандидат филологических наук Мария Штейнман.

Смотрите лекцию 22 июля в 19:00 на этой странице или портале Мослекторий. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.