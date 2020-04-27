Москва онлайн: танцевальный мастер-класс от артистки театра "Балет Москва"

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2 мая театр "Балет Москва" покажет танцевальный мастер-класс в условиях самоизоляции. Занятие проведет Алена Именхоева, артистка классической труппы. Тренировка будет направлена на проработку всех групп мышц, что принесет пользу каждому, кто хочет поддерживать себя в тонусе. Для занятия понадобятся коврик и какая-либо опора (стена, стол, стул).

"Балет Москва" – один из самых сильных хореографических театров России. В его составе две труппы – классического и современного танца. "Балет Москва" следует идее максимального жанрового многообразия и выбирает смелые выразительные средства, визуальное и музыкальное оформление. В репертуаре театра можно найти авторские работы российских и зарубежных хореографов.

Смотрите трансляцию 2 мая в 12:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.