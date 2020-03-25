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Общество

13:07

Экскурсия по выставке "Русская сказка. От Васнецова до сих пор". Прямой эфир

Москва онлайн культура общество

Третьяковская галерея проводит экскурсию по выставке "Русская сказка. От Васнецова до сих пор".

Экскурсия позволяет совершить путешествие в мир классического и современного искусства, кинематографа и русского фольклора. Зрители могут познакомиться со сказочными работами Виктора Васнецова, Ивана Билибина, Василия Поленова, Михаила Врубеля и современных художников. Все любители русского фольклора могут погрузиться в сюжеты известных былин и прогуляться по подземельям и лесам, в которых происходят основные события знакомых с детства сказок.

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