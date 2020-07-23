Москва онлайн: экскурсия на ферму, где делается сыр

Фото: Москва 24/Никита Симонов

27 июля съемочная группа Москвы онлайн приедет в деревню Антоново на ферму, где опытные сыровары делают деликатесы из коровьего и козьего молока. В прямом эфире наши зрители познакомятся с обитателями фермы и их условиями жизни, посетят производство и узнают о процессе сыроварения.

Местные жители знают ферму еще с тех времен, когда она принадлежала Гжельскому колхозу, основанному в 1954 году. В 2013 году на территории фермы создан молочный цех под руководством главного технолога. Каждый день десятки людей трудятся, чтобы произвести натуральные молочные продукты по рецептам, проверенным временем.

Смотрите трансляцию 27 июля в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.