Москва онлайн покажет парад французских бульдогов

Фото: depositphotos/Bigandt

14 июля в парке искусств "Музеон" пройдет парад французских бульдогов в рамках V городского фестиваля "День Франции". Специально для этого мероприятия хозяева сшили своим любимцам костюмы принцесс и королей, цветов и овощей, супергероев и фантастических существ. В параде примут участие семьдесят собак и их хозяева.

Смотрите трансляцию 14 июля в 12:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.